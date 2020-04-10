Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmeye çoban desteği kapsamında yapılacak 53 milyon liralık ödemenin, bugün saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacağını söyledi.
10.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:45
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan işletmelere sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında bugün 53 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.
SAAT 18.00'DEN SONRA HESAPLARA YATIRILACAK
Konu hakkında bir yazılı açıklama yapan Bakan Pakdemirli, hayvancılıkla uğraşan işletmelere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, 53 milyon liralık destek ödemesinin bugün saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacağını söyledi.
10 BİN 530 İŞLETMEYE ÖDEME YAPILACAK
Bakan Pakdemirli, "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Bekir Pakdemirli, Ekonomi