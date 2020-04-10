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Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım için kullanıma açtığı Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Örnek ekimler için arazileri çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz" denildi.

10.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:47

Koronavirüsle mücadele kapsamında gıdada sıkıntı yaşanmaması için Hazine'ye ait atıl arazilerin tarıma açılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda ilk somut adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, örnek ekimler için ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacağı belirtildi. Böylece çiftçilerin tarım arazilerinden en etkin bir şekilde yararlanması sağlanacak.

ÇİFTÇİLER BEDELSİZ OLARAK KULLANACAK

Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi ürünlerin ekilmesi sağlanacak. Çiftçiler, bu arazileri bedelsiz olarak örnek ekilişler için kullanacak. Böylelikle hem çiftçiler hem de ülkemiz kazanacak.

KADINLARA VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Çalışmada, kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık tanınacak. Atıl Hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilere, yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek.

ATIL ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILACAK

Diğer taraftan 21 ilde yine pilot uygulama olarak başlatılan "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi-Yazlık Ekiliş Programı", atıl Hazine arazilerinin kullanımıyla daha da ileriye taşınacak. Tüm bu çalışmalarda tarımsal hasılanın artırılması hedeflendiğinden mevcut ekilen alanlardan ziyade atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanıyor.

Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Etiketler: Ekonomi, Güncel
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