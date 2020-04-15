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Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak

Son dakika: 2,1 milyon aileye 1.000'er liralık yardım ulaştırıldığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4,4 milyon aileye de 1.000'er liralık yardım ödemesinin yakın zamanda başlayacağını müjdeledi.

15.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:13

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik sıkıntı çekenler için müjdeli bir haber veren Albayrak, yeni yardımların yapılacağını müjdeledi. Albayrak, "4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardımın ödemesi yakın zamanda başlayacak" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında adeta seferberlik içinde çalışıyoruz. 2,1 milyon ailemize 1.000 TL yardımı ulaştırdık. 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardımın ödemesi yakın zamanda başlayacak.

"ÖZEL BANKALAR FAHİŞ MALİYETLER ÇIKARTIYOR"

Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik; Mevduatını bozana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu konunun üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Özellikle bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu bilmek istiyoruz.

"SÜSLÜ REKLAMLAR YAPILANLARI GİZLEYEMEZ"

Başakşehir'deki dev hastanenin yolunu yapmayıp Adana'da hiçbir araç gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına sahra hastanesi diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz sonuçta. Onu da malumunuz baz ya da prototip diyerek aklamaya çalışacaklardır. Maskeyi stoklayan gıdayı saklayan neyse, vatandaştan topladığı parayı millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanları gizleyemez.

"TÜM ÜLKELER KORONAVİRÜSÜN ETKİLERİYLE MÜCADELE EDİYOR"

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkileriyle tüm ülkeler mücadele etmeye çalışıyor. Destek ya da kurtarma paketlerinin tutarlılığı kamuoyuna yansıyor. Ancak küresel fotoğraf söylenenlerin, ülkelerin sorunlarına çözüm olmakta yetersiz kaldığını gösteriyor. Fransa'da bu süreçte işsiz kalanların sayısının 4 milyona yaklaştığı, ABD'de Nisan sonuna kadar 20 milyondan fazla kişinin süreçten dolayı işsiz kalacağı tahmin ediliyor.

Türkiye olarak Kovid-19 salgını ile kur saldırılarının etkilerini gidermek ve ekonomimizin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verdiğimiz dengelenme sürecinin sonunda karşılaştık. Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde ekonomik istikrar kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık.

"KİMSEDEN YARDIM TALEBİNDE BULUNMADIK"

Tıpkı Kovid-19 salgınında olduğu gibi salgının ekonomik etkileriyle mücadelede erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergiledik. En başarılı ülkeler arasında olduk. İnsanımızın işlerini kaybetmemesi için tüm imkanlarımızla iş gücü piyasası ve istihdamı destekledik. Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan bu süreci yönetiyoruz. Bununla kalmıyor, Türkiye'nin şefkat elini bu dönemde dünyanın dört bir köşesine uzatıyoruz. İnşallah virüs sonrası döneme de en iyi şekilde giren ülkelerin başında geleceğiz.

Türkiye olarak asla vazgeçmeyeceğimiz hayallerimiz, milletimize verdiğimiz sözlerimiz ve ulaşacağımız büyük ve güçlü Türkiye ideallerimiz var. Çok çalışacağız. Vatandaşlarımızın yanında dimdik duracağız. Bu dönemi çok iyi değerlendirecek ve geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Birlikte başaracağız."

Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000’er liralık yardım yapılacak
Etiketler: Berat Albayrak, Türkiye, Ekonomi, Güncel
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