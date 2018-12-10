Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu Borç Yükümüz Tarihin En Düşük Seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM bütçe görüşmelerinde konuştu. 2019 yılı bütçesini Genel Kurul'a sunan Bakan Albayrak, ABD Merkez Bankası'nın sıkılaşmaya gitmesiyle gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarının azalacağına dikkat çekti. Bakan Albayrak kamu borçları hakkında, "Kamu borç yükümüz tarihin en düşük seviyelerindedir." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2017'DE GÜÇLÜ BİR BÜYÜME PERFORMANSI ELDE ETTİK"

2017 yılından küresel ekonomi üretim yatırım ve uluslararası ticarette güçlü bir performans gerçekleştirmiştir. Ekonomiyi canlandırmaya yönelik mali tedbirlerle 2017'de güçlü bir büyüme performansı elde ettik.

Türkiye 2018'de de güçlü büyüme seyrin sürdürmüştür.

"DENGELENME POLİTİKASI SÜRDÜRÜLECEK"

Finansal istikrarı desteklemek amacıyla gerekli tedbirler alındı. Sıkı para ve maliye politikasıyla ekonomide dengelenme politikası sürdürülecek. Dengelenme süreci enflasyon göstergelerinde de etkisini gösterdi. Son dönemde düşen petrol fiyatları petrol ihracatçılarını olumsuz etkileyecektir. Gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin hız kesmesi beklenmektedir.

"YEP'TEKİ 2018 HEDEFİMİZİ YAKALAYACAĞIZ"

Yılın 3. çeyreğinde iç talep ivme kaybetti. Kasım ayından sonra Aralık ayında da devam edecek KDV indirimlerinin ve enerji fiyatlarında zam yapılmayacağı etkisiyle enflasyonla mücadelede güçlü bir yapı yakalayacağımıza inanıyoruz. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.

"YIL SONUNDA 170 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIZ"

Ekonomideki dengelenme olumlu seyretmekte. 2017 yılında 157 milyar dolara yükselen ihracatımız, bu artışı sürdürerek kasım ayında en yüksek değere ulaşmıştır ve yıl sonunda 170 milyar dolar hedefini yakalayacaktır.

"TURİZM GELİRLERİNDE ÖNEMLİ ARTIŞLAR YAŞANDI"

Turizmde yaşanan toparlamnma cari açığın düşmesinde etkili olmuştur. Aryan turist sayısına bağlı olarak turizm gelirlerimizde önemli artışlar yaşanmıştır. Yıllık bazda 38,9 milyon kişiyle rekor seviyeye ulaşmıştır. 2018 yılı mayıs ayı itibari ile cari dengelenmede çok iyi bir iyileşme görüyoruz. Ekim ve kasım aylarında da cari fazla vereceğimizi göreceğiz.

"KAMU BORÇ YÜKÜ TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Kamu maliyesinde 2002 yılından bu yana yaptığımız reformlar sayesinde bütçe açıklarını ve borç stoklarını çok düşük seviyelere indirdik. Kamu borç yükümüzde tarihin en düşük seviyelerindedir. 2002 yılında yüzde 72,1 olan kamu borç stoğunun milli gelire oranı 2017 yılında yüzde 28,3 olmuştur. 2018 yılında bütçe açığının 72,1 milyar TL, 2019'da bütçe açığının 80,6 milyar TL olmasını bekliyoruz.

"TASARRUFLAR UYGULAMAYA KONULACAK"

Yeni ekonomi programında mali disiplin ekonomi politikasının temel çipası olarak başta tasarruflar olmak üzere uygulamaya konulacak. Yapısal tedbirlere merkezi yönetim bütçe açığının gayri safi yurt dışı hasılaya oranını program boyunca yüzde 2'nin altında tutacağız. Bu çerçevede 2017 yılında yüzde 1,5 olarak gerçekleşen merkezi yönetim bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranını 2018 yılında 1,9 ve 2019 yılında ise yüzde 1,8 olarak öngörüyoruz. Buna bağlı olarak, 2017'de yüzde 1,8 olan genel devlet açığının 2018 yılında yüzde 2,4 ve 2019 yılında yüzde 1,6 olmasını hedefledik.

"DESTEKLERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRDÜK"

Enflasyon farkı (emekli ve memur zamları) dahil zamlarla emeklilere verilen bayram ikramiyeleriyle yüzde 36,5 oranında artış yaşamıştır. 2019 yılı bütçesinin en önemli özelliklerinden biri tasarruf bütçesidir. Tasarruflar sayesinde kamu kaynaklarının verimsizliğinin önüne geçilirken, işçimizin memurumuzun haklarını koruduk. Yaşlılara, çocuklara, kadınlara desteklerimizi artırarak sürdürdük.

"YENİ ARAÇ ALIMINDA 10 BİN TL'YE KADAR ÖTV İNDİRİMİ SAĞLADIK"

2018 yılında ilk defa istihdam edilecek her genç çalışan için 883 TL vergi ve prim desteği, 1603 TL ücret desteği olmak üzere toplam 2486 TL tutarı devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Zor günlerinde de devlet olarak yanında olmak için vergisini düzenli olarak ödeyen mükelleflerimize hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinin yüzde 5'i oranında indirimler getirdik. Vergi borçlarını 60 aya kadar ödeme imkanı getirdik. Net asgari ücretin vergi tarifesi sebebiyle dönem başında belirlenen miktarın altına düşmesini kalıcı olarak önledik. Kreşlere ödenen tutarın alık olarak asgari ücretin yarısına kadar olan kısmını gelir vergisinden muaf tuttuk. Yeni araç alımında 10 bin TL'ye kadar ÖTV indirimi sağladık. Kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadeleye devam ediyoruz.

"ELEKTRONİK ORTAM İLE 300 MİLYON TASARRUF SAĞLADIK"

Elektronik uygulamaları da yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Vergi beyannemelerinin verilmesi, tahsilat işleri, defter ve belgeler dahil olmak üzere vergi kanunlarımızın mükelleflere getirdiği yükümlülüklerin neredeyse tamamı artık elektronik uygulamalara vasıtasıyla gerçekleştirilmesini sağladık. Bunun yanı sıra idari işlemleri elektronik ortama taşıdık. 30 milyon adet tebliğ belgesini elektronik ortamda tebliğ ettik, 300 milyon tasarruf sağladık. Küçük ölçekli mükelleflerimizin vergiye uyum maliyetlerini azaltıyoruz.

"İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNİN KAPSAMINI GENİŞLETİYORUZ"

Belirli şartları sağlayan mükelleflerimizin yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporuyla talep ettikleri KDV iade tutarların yüzde 50'si yapılacak ilk kontrole göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini kalan tutarın da daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilen bir sistemi önümüzdeki yıl itibari ile başlatıyoruz. Mükellef hizmetleri merkezini yeniden yapılandırıyoruz. İnteraktif vergi dairesinin kapsamını geliştiriyoruz. Bir çok işlemi vergi dairesine gitmeden elektronik ortamda yapılmasını sağlıyoruz.Dünya bankasının hazırladığı rapora göre iş yapma kolaylığına göre Türkiye 2018 ülke arasında 190 ülke arasında 17 basamak yükselerek 60'ıncı basamaktan 43, sıraya yükselmiştir