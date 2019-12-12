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Son dakika: Bakan Albayrak: Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre, sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Bu projeyle birlikte vatandaşlar, 240 ay taksitle konut sahibi olacak.

12.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 2020 kapsamında 81 ilde 100 bin sosyal konutun yapımına başlanacağını belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımız 240 ay taksitle konut sahibi olacak" dedi.

81 ilde 100 bin konutun yapımına başlanacağını duyuran Erdoğan, "Vatandaşlarımız aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 ay taksitle konut sahibi olacak. Evler 1-1,5 yılda teslim edilecek. 2+1 daireler 85 metrekare, 3+1 daireler 100 metrekare olacak. Bu projenin toplam maliyeti 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor" dedi.

BAŞVURU TARİHİ 15 ARALIK-15 OCAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Erdoğan'ın müjdeyi verdiği projeyle ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal konutlar için başvurular 15 'ta başlayacak, 15 Ocak'ta sona erecek" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, "Kasım ayında müjdesini paylaştığımız dar gelirli vatandaşlarımız için konut projemizin tanıtımını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştirdik. Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu projemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Albayrak ayrıca "Yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilimizin tamamında gerçekleşecek bu proje ile inşallah tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız" dedi.

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Son dakika: Bakan Albayrak: Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak

Berat Albayrak, Aralık, Ekonomi, Güncel


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