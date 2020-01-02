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Son Dakika: Bakan Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.

02.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:36

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süredir ara verilen mobilyadaki KDV indirimine yeniden dönüldüğünü ve yüzde 18'lik KDV oranının tekrar yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı.

MÜJDEYİ BAKAN ALBAYRAK VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılının son çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı öncü rakamlar gösteriyor. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü. Mobilyadaki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü" dedi.

YÜZDE 18 OLARAK UYGULANIYORDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2018-30 Haziran 2019 döneminde, mobilyada KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürmüştü fakat o tarihten sonra herhangi bir süre uzatımına gidilmediği için mobilyadaki KDV oranı 30 Haziran 2019'dan bu yana yüzde 18 olarak uygulanıyordu.

Son Dakika: Bakan Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı

Berat Albayrak, Ekonomi


Ekonomi

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