HDP'nin Meclis Başkanı Adayı Serpil Kemalbay, İYİ Parti'nin ise İmam Hüseyin Filiz Oldu

Binali Yıldırım'ın istifası ile boşalan TBMM Başkanlığı koltuğu için AK Parti ve CHP'nin ardından HDP ve İYİ Parti de adaylarını belirledi. HDP grubu eski eş genel başkan Serpil Kemalbay'ı aday gösterirken İYİ Parti'nin adayı Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz oldu. Seçimde AK Parti Mustafa Şentop, CHP Engin Altay'la yarışacak.TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek.

HDP Meclis Başkan Adayı Serpil Kemalbay

GENEL KURUL SEÇİMİN ARDINDAN ÇALIŞMALARA ARA VERECEK

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.

İYİ Parti Meclis Başkan Adayı İmam Hüseyin Filiz

Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.