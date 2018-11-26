Son Dakika! Bakan Akar Helikopter Kazasındaki Kahreden Detayı Açıkladı: Kimseye Zarar Vermemek İçin Çaba Göstermişler

İstanbul Sancaktepe'de 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "11.02'de helikopterle irtibat kesilmiş. Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirmişlerdir. Kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir. " ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR İNCELEMELERDE BULUNDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya geldi. Bakan Akar ve Vali Yerlikaya olay yerinde incelemeler yaptı.

2 SUBAY, VE 2 ASTSUBAY ŞEHİT OLDU, 1 UZMAN ÇAVUŞ YARALI

Akar yaptığı açıklamada, "Helikopterde 2 subay 2 astsubay ve 1 uzman çavuş bulunmaktaydı. 11.02'de helikopterle irtibat kesilmiştir. Daha sonrada bu kaza meydana geldi. Kaza sonrası 2 subayımız ve 2 astsubayımız şehit oldu. Uzman çavuşumuz şu anda ameliyathanede.

"KİMSEYE ZARAR VERMEMEK İÇİN ÇABA GÖSTERMİŞLERDİR"

Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirmişlerdir. Kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir. Hem adli hem idari soruşturma sürmekte" ifadelerini kullandı.

PİLOT BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar konuya ilişkin yaptığı açıklamada,"Başımız sağolsun. Bir UH-1H bu. Tek motorlu. Eski nesil 12 kişilik bir genel maksat helikopteri. Pilot büyük bir maharetle büyük bir faciayı önlemiş. Patlama ya da düşüş-kırım noktasında bir sapma olabilirdi" ifadelerini kullandı.

MUHTAR ANLATTI: CANI PAHASINA...

Sarıgazi Mahalle Muhtarı Göker Göktaş, "Evlerin üstüne de düşebilirdi. Evlerin arasındaki boşluğa indirmeye çalıştı. Canları pahasına bunu yaptılar. Sık sık burada eğitim uçuşları oluyor. 2009'da da bu çevreye düşmüştü. Herhangi bir vatandaşın burnunun bile kanamamasını sağladılar. Allah rahmet eylesin. Bir şey söyleyemiyorum" diye konuştu.