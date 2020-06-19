Son dakika... Hersek sahili sezonu açıyor

Son dakika güncel haberi: Osmangazi Köprüsü'nün ayağının hemen altında olan 2 kilometrelik Altınova Hersek sahili, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü sezona 'Merhaba' diyecek.

Son dakika... Hersek sahili sezonu açıyor
19.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:01
Osmangazi Köprüsü'nün ayağının hemen altında olan 2 kilometrelik Altınova Hersek sahili, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü sezona 'Merhaba' diyecek.

Hersek sahili, Covid-19 salgını sebebiyle alınan tedbirlerle vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar, Osman Gazi Köprüsü manzaralı Hersek sahilinde deniz ve kumun keyfini çıkaracak. Bölgede yapılan çalışmalarla Hersek sahili ve doğal ormanlık alanın bölgenin en gözde sahili olacağını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bu sahil, yaz aylarında bölgemizin en gözde mekanları arasında yer alacak. 2 kilometre uzunluğundaki doğal kum sahili ile ender bir güzelliğe sahip. Hersek Sahilinin hemen arkasındaki doğal ormanlık alan ise, misafirlerimiz için ayrı bir dinlenme alanı olacak. Bu alanda yaptığımız 3 ayrı etap yürüyüş parkuru ise doğa sporu tutkunlarının uğrak yeri olacak" dedi.

Fen İşleri Amirliği ekipleri, halk plajı, kadınlar plajı ve özel plajın yer alan sahili alt ve üst yapı bakımından da sezona hazır hale getirdi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Köprüsü, Altınova, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor Haber
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp’ın 3 özelliği devre dışı kaldı Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Adana’da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü Haber
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Trablus’ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Son dakika... Hersek sahili sezonu açıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:53: Covid-19'a karşı 'Ümit-19' - Haber 00:51: Meksika'da belediye başkanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:51: Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Haber 00:48: Kendisinden haber alınamayan kişi, tarlasında ölü bulundu - Haber 00:47: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 00:13: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 23:29: Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi - Magazin 23:20: Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralanırken bileği kesilen kocası öldü - Haberler 22:47: İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı - Haber 19:42: Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı - Haberler