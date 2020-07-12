Son dakika! HEYBELİADA DENİZ ULAŞIMINA KAPATILDI
Son dakika habere göre Kamera: Güven UstaHeybeliada'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı.
12.07.2020 20:57 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:46
Kamera: Güven Usta
Heybeliada'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı. Çıkan yangın sonrası Heybeliada deniz ulaşımına kapatıldı.
VAPURLAR SADECE BÜYÜKADA'YA KALKIYOR
Heybeliada'ya ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi ve özel sektöre ait teknelerin adaya girişleri yasaklandı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada'ya yolcu taşıyor.
GÖRNTÜ DÖKÜMÜ
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Özel taşımacılık yapan Mavi Marmara iskelesinden görüntü
Heybeliada'ya seferlerin yapılmayacağına dair vatandaşların bilgilendirilmesi
Şehir Hatları'na ait Bostancı iskelesinden görüntü
Kaynak: DHA
Etiketler: Heybeliada, Güncel, Haber