Son dakika... Hindistan'da sel felaketi

Son dakika haberlerine göre Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.

Son dakika... Hindistan'da sel felaketi
22.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:44
Hindistan'ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinin kuzey bölgelerinde muson yağışları sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle, bir pazar yeri, caddeler, sokaklar ve çiftlikler sular altında kalırken nehirler taştı. Saurashtra ve Kutch bölgelerinde birçok kişi sel sularıyla sürüklenirken bazıları ise evlerinde mahsur kaldı.

Hindistan Meteoroloji Servisi, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hindistan, 3. Sayfa, Dünya, Haber

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