Son dakika: Hırvatistan’da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tüm dünya koronavirüs salgını ile uğraşırken, Hırvatistan 'dan korkutan bir deprem haberi geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb 'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

MADDİ KAYIP VAR

Hırvatistan'dan gelen görüntülerde; bir çok aracın hasar gördüğü, çatıların ve ağaçların devrildiği, duvarların yıkıldığı görülüyor. Maddi kayba neden olan depremin can kaybına sebep olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İNSANLAR KARANTİNA SEBEBİYLE EVLERİNDE

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken 13 bini aşkın insanın ölümüne sebep oldu. Bu nedenle alınan tedbirler had safhaya çıkarılırken; insanlar kendilerini karantinaya alarak evlerinden çıkmamaya karar verdi. Depremin böyle bir dönemde meydana gelmesi ise dikkat çeken bir husus oldu.

Hırvatistan'da meydana gelen depremden ilk kareler:

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