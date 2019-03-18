18 Mart 2019, 13:32
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Son Dakika! Hollanda'da Silahlı Saldırı! Yaralılar Var

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırı sebebiyle yaralılar olduğu belirtiliyor. Saldırı sebebiyle en az 1 kişi yaşamını yitirdi.

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırı sebebiyle en az bir kişi öldü çok sayıda yaralı var.

Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda yerel saatle 10:45'te silahlı saldırı gerçekleştirildiği, tramvay içerisinde gerçekleştirilen saldırı sebebiyle yaralıların olduğu ve en az 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Silahlı saldırı sebebiyle kentte raylı sistem ulaşımına geçici bir süre için ara verildi. 24 Ekim Meydanı'nda bulunan bir tramvay istasyonu polis tarafından kordonla çevrildi.

Silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

KRİZ TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Polis ve anti-terör timi bölgede operasyon başlattı. Bölgenin iki helikopterle mercek altına alındığı bildirildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'te gerçekleştirilen saldırı sonrasında hükümetin kriz durumuna geçilmesini görüşmek için acil toplantı çağrısı yaptı.

Saldırının ardından Lahey kentindeki Hollanda hükümet merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı. Hollanda anti-terör koordinatörünün, Utrecht saldırısı sonrasında kriz toplantısı düzenlediği duyuruldu.

HOLLANDA POLİSİ TERÖR SALDIRISI OLABİLECEĞİNİ DUYURDU

Yaralı sayısı hakkında henüz net bilgi verilmedi. Hollanda polisi saldırının motivasyonunun terör kaynaklı olabileceğini söyledi.

Bölgedeki okullara kapılarını kapatma talimatı verildi.

Utrecht, Hollanda, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


YORUMLAR (21)
HAKANNN: saldırganın bir müslüman olduğunu söyleyecekler. Hep aynı senaryo. .
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BEYİN BEDAVA: Yine mi saldırı. Bi bitmediniz.
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BİLEN KİSİ: KESiN SALDIRGANDIR BU ATESLi SiLAHLA YAPTIYSA RADiKAL SALDIRGANDIR
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ADINI YAZ Y: ESASINDA HOLLANDA SAKİN ŞEHİRDİR. . İŞE GİTME SAATİ OLDUĞU İÇİN HER MİLLETTEN İNSANLAR VARDIR. BUNUN BİR MÜSLÜMANLARIN YAPTIKLARINA İNANMIYORUM. NORMAL BİR HOLLANDALININDA YAPTIĞINADA İNANMIYORUM . BELKİ BAŞKA OLAYDIR. AKŞAM HABERLERİNDE HER ŞEY ORTAYA ÇIKAR
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  • DRT : evet beyler hollanda başbakanı konuştune anlattın sen şimdibelirsizlikonu bizde biliyoz
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