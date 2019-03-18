Son Dakika! Hollanda'da Silahlı Saldırı! Yaralılar Var

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırı sebebiyle en az bir kişi öldü çok sayıda yaralı var.

Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda yerel saatle 10:45'te silahlı saldırı gerçekleştirildiği, tramvay içerisinde gerçekleştirilen saldırı sebebiyle yaralıların olduğu ve en az 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Silahlı saldırı sebebiyle kentte raylı sistem ulaşımına geçici bir süre için ara verildi. 24 Ekim Meydanı'nda bulunan bir tramvay istasyonu polis tarafından kordonla çevrildi.

Silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

KRİZ TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Polis ve anti-terör timi bölgede operasyon başlattı. Bölgenin iki helikopterle mercek altına alındığı bildirildi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'te gerçekleştirilen saldırı sonrasında hükümetin kriz durumuna geçilmesini görüşmek için acil toplantı çağrısı yaptı. Saldırının ardından Lahey kentindeki Hollanda hükümet merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı. Hollanda anti-terör koordinatörünün, Utrecht saldırısı sonrasında kriz toplantısı düzenlediği duyuruldu.

HOLLANDA POLİSİ TERÖR SALDIRISI OLABİLECEĞİNİ DUYURDU



Yaralı sayısı hakkında henüz net bilgi verilmedi. Hollanda polisi saldırının motivasyonunun terör kaynaklı olabileceğini söyledi.

Bölgedeki okullara kapılarını kapatma talimatı verildi.