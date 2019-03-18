Son Dakika! Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün meydana gelen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"FAİLİ KİM OLURSA OLSUN, ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün (18 Mart 2019) meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun, şiddetle kınıyoruz.

Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve Hükümeti ile dayanışmamız tamdır.