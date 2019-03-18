Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir saldırgan tramvayda yolculara ateş açtı. Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen 3 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Van Zanen, yaralılardan üçünün durumlarının ağır olduğunu söyledi.

Utrecht polisinin yaptığı açıklamaya göre, saldırı yerel saatle 10.45'te Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda gerçekleşti. Polis, tramvay içerisinde yapılan saldırı sebebiyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Silahlı saldırı sebebiyle kentte raylı sistem ulaşımına geçici bir süre için ara verildi. 24 Ekim Meydanı'nda bulunan bir tramvay istasyonu polis tarafından kordonla çevrildi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, saldırı sırasında olay yerinde bulunan bir kişinin "saldırganın büyük bir silahla etrafa ateş açtığını" iddia ettiği aktarıldı.

IŞİD'LE BAĞLANTISI NEDENİYLE TUTUKLANMIŞ

BBC Türkçe'ye konuşan Utrecht'te yaşayan Türk bir iş adamı, Gökmen Tanış'ın 2 Temmuz 1981 Yozgat doğumlu olduğunu, daha önce Çeçenistan'a gidip savaştığını söyledi.

Türk iş adamı Tanış için, "Birkaç sene önce IŞİD'le bağlantısı nedeniyle tutuklanıp bırakıldı. Türk toplumuna pek karışmazdı, münzevi bir tipti." dedi.

HOLLANDA HÜKÜMETİ ACİL TOPLANDI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'te gerçekleştirilen saldırı sonrasında hükümetin kriz durumuna geçilmesini görüşmek için kabineyi acil olarak topladı.

Saldırının ardından Lahey kentindeki Hollanda hükümet merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı. Hollanda anti-terör koordinatörünün, Utrecht saldırısı sonrasında kriz toplantısı düzenlediği duyuruldu.





CAMİLERİN ETRAFINDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Hükümetin de saldırı üzerine acil toplanacağı belirtildi. Kriz masaları oluşturulurken, Lahey'de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ülke çapında güvenlik tedbirleri de artırıldı. Polis, Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından özellikle camilerin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRGAN TÜRK ÇIKTI: YAKLAŞMAYIN

Yerel medya, kaçan saldırganın saklandığı sanılan bir binanın terörle mücadele ekipleri tarafından kuşatıldığını aktardı. Polis, 37 yaşındaki bir Türk hakkında 'yaklaşılmaması' yönünde uyarıda bulundu. Saldırganın adının Gökmen Tanış olduğu öğrenildi.