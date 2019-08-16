Son Dakika! Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği için gerçekleştirilen 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında hükümet ve memur sendikaları üçüncü kez bir araya geldi. Zam teklifini açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 3.5, ikinci 6 ayı için yüzde 3 öneriyoruz. 2021 yılının ilk 6 ayı için yüzde 3 önerirken, ikinci 6 ayı için yüzde 2.5 orantısal artış öneriyoruz" dedi.

Buna göre hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.

Kamu görevlileri sendikaları heyetiyle ilk toplantının 1 Ağustos 2019 tarihinde yapıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Müzakerelerimiz kararlaştırdığımız çalışma takvimine uygun olarak ilerlemekte. Bu sene en fazla teklif gelen sözleşme yılı oldu. Komisyon çalışmaları 8 Ağustos'ta tamamlandı ve bizlere ulaştı. Bu komisyon raporlarını büyük bir titizlikle değerlendirdik. 11 hizmet koluna ilişkin hazırlanan raporlarda var olan talepleri birkaç kategoride ayırdık. Değerlendirmelerimizi ivedilikle yapacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız" ifadelerini de kullandı. Toplantıda 5 hizmet kolundaki toplam 179 talebin görüşüldüğünü de vurguladı.

İLK TEPKİ: MAKUL DEĞİL, MALUL

Bakanın teklifi açıklaması üzerine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Makul değil, malul bir teklif. Teklifi dışarıda değerlendireceğiz" diyerek heyeti dışarı aldı.

ANLAŞILAMAZSA HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRECEK

Hükümetin teklifinin ardından pazarlık aşamasına geçilecek. Müzakerelerde 22 Ağustos'a kadar uzlaşma sağlanmazsa, Hakem Heyeti belirlenerek zam oranını açıklayacak.

MEMUR-SEN NE İSTİYOR?

Toplantı öncesi açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 16 Ağustos Cuma günü hükümetin sunacağı teklifi beklediklerini belirterek, kendilerinin taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl 8+7, ikinci yıl ise 6+6 zam ve ilk yıl yüzde 3 ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunduklarını hatırlattı.

Hükümetin teklifi gelmeden konuşmayı sağlıklı bulmadığını söyleyen Yalçın, "Bu masaya dair kanaatimizin olumlu olduğunu her zaman ifade ettik. Memur-Sen teklifleri son derece gerçekçi. Kamu işvereninin, bizim masaya getirdiğimiz teklifi dikkate alarak üzerinde konuşulabilir bir teklifle gelmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE KAMU-SEN'İN TALEBİ NE?

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, toplu sözleşme masasını önemsediklerini belirtip, taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl 10+10, ikinci yıl 8+8 zam ve iki yıl için de yüzde 3 refah payı talep ettiklerini hatırlattı. Türkiye Kamu-Sen'in hedeflenen enflasyon üzerinden verilecek bir artışı kabul etmeyeceklerini vurgulayan Kahveci, memurlara bayram ikramiyesi ödenmesi gerektiğini de ifade etti.

KESK "YÜZDE 38" DEDİ

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istiyor.