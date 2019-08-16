Son dakika! Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz

Sendikalarla görüşen hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına tepki gösteren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu makul değil malul bir teklif. Yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında dördüncü kez toplandı.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ

Toplantı sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

"Maaşlarda 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ay yüzde 3, 2021 ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 2,5 zam ve her 6 ay sonunda enflasyon farkı teklif ediyoruz."

MEMUR-SEN BAŞKANI, HEYETİ DIŞARI ÇIKARDI

Bakanın teklifi açıklaması üzerine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Makul değil, malul bir teklif. Teklifi dışarıda değerlendireceğiz" diyerek heyeti dışarı aldı.

Dışarıda basının karşısına geçen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifle ilgili olarak "Bu makul değil, malul bir teklif" ifadesini tekrarlayarak başladığı konuşmasında "Bu oranlar ne gerçekçi, ne de yeterli. Kur düştü, faiz oranları düştü, cari fazla var. Bize getirilen teklif, dengelemeyi içermiyor. Yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz" dedi.

TÜRKİYE KAMU-SEN DE TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bizim talebimizle hükümetin teklifi arasında çok büyük fark var. Bu teklifi kabul etmiyoruz. Bu teklifin mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu rakamları müzakere edilir, üzerinde konuşulur olarak görmüyoruz" ifadesini kullandı.

MEMURLAR NE TALEP EDİYOR?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

ANLAŞILAMAZSA HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRECEK

Hükümetin teklifinin ardından pazarlık aşamasına geçilecek. Müzakerelerde 22 Ağustos'a kadar uzlaşma sağlanmazsa, Hakem Heyeti belirlenerek zam oranını açıklayacak.