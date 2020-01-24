Son Dakika: Hulusi Akar'dan deprem sonrası ilk açıklama: İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi. Elazığ Sivrice'deki büyük depremin ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

İKİ BAKANDAN AÇIKLAMA

Şiddetli depremin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok" dedi. Mustafa Varank ise, "Şu an için açıklama yapmamız doğru olmaz" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 4-5 YIKIK BİNA VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice'ye sınır olan yerlerin tamamıyla irtibat kurduk. Bütün arkadaşlarımız görevleri başındalar. Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var, herhangi bir can kaybı şu ana kadar yok, 2 yaralı var." dedi.

AFAD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, açıklamalarda bulundu. Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz saha çalışmalarını yürütüyor. Sivrice'deki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti" dedi.

5.4 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre 21: 08'de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.