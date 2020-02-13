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Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib'de ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz" ifadelerini kullandı.

13.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:30

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilerin 'deki gelişmelere ilişkin sorusunu cevapladı. Bakan Akar, "İdlib'de ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESE RAĞMEN REJİM SALDIRILARI DİNMİYOR"

İdlib'de gelinen durumun ekim ayında yapılan son NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan bu yana oldukça olumsuz yönde geliştiğini vurgulayan Akar, 4 milyon Suriyelinin yaşadığı bu bölgede 'nin garantör devletlerden biri olduğunu hatırlattı.

Ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi ve akan kanın durması için çalıştıklarının altını çizen Akar, rejimin bugüne kadar ilan edilen dört ateşkese rağmen hava ve karadan saldırılarına devam ettiğini ve bu saldırıların şiddetinin giderek arttığını dile getirdi.

"İLAVE BİRLİKLER GÖNDERİYORUZ"

Akar, rejimin saldırılarının radikalleşmeyi ve göçü de artırdığını belirterek, yaklaşık 1 milyon Suriyelinin evlerinden ve yurtlarından kaçarak ağır kış şartlarında çaresizce rejim bölgesine doğru değil, kendilerini güvenli hissettikleri Türkiye'ye doğru yöneldiğini bildirdi.

Bu insani trajediye dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Akar, TSK'nin bölgedeki gözlem noktalarına ilişkin, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır. Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek. İdlib'deki mevcudiyetimizi takviye etmemizin maksadı ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasıdır. Herhangi bir unsurun saldırısına karşı gerektiğinde kuvvet kullanımı dahil, kati bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

13 ŞEHİT VERMİŞTİK

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin gerçekleştirdiği iki hain saldırı sonucu 13 şehit vermiştik. Saldırılara günlerdir karşılık veren TSK, yüzlerce rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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