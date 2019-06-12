Son Dakika! Hulusi Akar, yarın CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek

Meclis'te görüşülen yeni askerlik sistemi için AK Parti, muhalefet partilerini bilgilendirecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin yarın partileri ziyaret edecek.

"BAKAN AKAR İLE TEMAS KURULMADI"

MHP'li Erkan Akçay, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın saat 15.00'te Bakan Akar bizi ziyaret edecek." dedi. CHP'li Engin Özkoç ise yaptığı açıklamada, "Bakan Akar ile temas kurulmadı ama görüşme ihtimali yüksek." ifadesini kullandı.

"ASKER KAÇAĞI SAYISI AZALACAK"

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz, yeni askerlik sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni askerlik kanunuyla bakaya kaçağı azalacak. 2 milyon 200 bin yükümlü havuzu bir daha oluşmayacak." dedi.