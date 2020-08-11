Son dakika! HÜMEYRA’NIN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 47 yaşındaki Bigat'ın, yarın defnedileceği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, oğlu Sadık Bigat'la en son dün telefonda konuşan Hümeyra, bugün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitti. Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

Hümeyra'nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat'ın yarın defnedileceği öğrenildi.