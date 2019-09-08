Soylu'nun, kayyum açıklamasına İmamoğlu'ndan ilk tepki: Polemikten beslenmiyorum

İBBBaşkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İstanbul'a kayyum söz konusu değil. Bu terörle ilgili bir durum." açıklamasının ardından açıklama yaptı. İmamoğlu, "Önemsememiştim. Polemikten beslenmiyorum, hala o noktadayım. Söylenen sözler üzücüydü. Bir insanı karalamak hoş bir durum değil" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

PEJMÜRDE YANITI

Devlet adamlığı diye bir tanımızı var bizim. Çok düşünüp az konuşmayı gerektiriyor. Sizi dünya dinliyor. Ülke içinde söylenen her cümle bizi ilgilendiriyor. Siyaset alanı dikkatli konuşmayı gerektiriyor.

Önemsememiştim. Polemikten beslenmiyorum, hala o noktadayım. Söylenen sözler üzücüydü. Bir insanı karalamak hoş bir durum değil.

DİYARBAKIR ZİYARETİ

Bu da bir polemik.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir belediye binasına gittim ben. Türkiye Cumhuriyeti hukukun, adalet siteminin seçime girmesinde hiçbir sorun yoktur dediği kişiyi ziyaret ettim. HDP'ye Atatürk portresi hediye ettim. Türkiye'de yaşayan herkese ben istediğimi hediye ederim. Edemeyen utansın. Onlara da tavsiye ederim. Ben burda nasıl konuşuyorsam Diyarbakır'da da öyle konuşuyorum.

YENİKAPI'YA GİDECEK Mİ?

Ben o araçarla fotoğraf çektirmem. Utanıyorum ben bu israftan. İsrafları ortaya çıkarmaya devam edeceğiz.

16 milyon hemşerim daha iyisini hedeflesin.

Şahıslardan belediye araç kiralayamaz. Bana ulaşmış bir bilgi yok. Çekecek farkları var mıdır bilmiyorum. Derhal gelip araçlarını alabilirler. Araç kira bedeli ve yakıt masrafları açıklanacak.

İsrafın bedeli herkesle paylaşılacak.