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Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu öldürmekle tehdit eden ve tutuklanan zanlı ilk ifadesinde "İmamoğlu, o göreve layık değil" dedi.

10.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:35

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mail atarak tehdit eden ve "Senin kanını akıtır, sana içiririm. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadelerini kullanan Tuna Görgünoğlu, dün gözaltına alınmış ardından da adliyeye sevk edilirken görüntülenmişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Görgünoğlu'nun verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde "İmamoğlu, o göreve layık değil" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Tuna Görgünoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' ifadelerini içeren e- posta ile tehdit etmişti.

E-postada şu ifadeler yer aldı: Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediği şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm.

Son Dakika: İmamoğlu’nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güncel

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