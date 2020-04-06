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Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı

Son dakika: Persicope üzerinden gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "374 milyon lira olan sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkartma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

06.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Periscope üzerinden yaptığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. İmamoğlu, İstanbul'da sosyal yardım miktarının 775 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Toplumun yüzde 64'ünün sokağa çıkmayla ilgili bir sorunu yok. Ancak hepimiz sanki bu tecrit kendimize uygulanıyormuşçasına evden çıkmamamız gerekiyor. Toplu taşımayı hazır tutuyoruz ama bunu görevi olan insanlara kolaylık sağlamak.

DURDURULAN METRO SEFERLERİ

Bugün yüzde 25 yoğunluğa müsaade etmediğimiz toplu taşıma süreçlerinde bugünden itibaren çok aza inmiş moda ve İstiklal Caddesi tramvaylarını iptal ettik. Kabataş-Taksim hattını da durdurduk. Bu hatlarımızın kullanımı neredeyse yüzde 1'e inmişti. Yüzde 5'e kadar düşen metro hattı kullanımından dolayı , saat 21'den itibaren metroları artık kullanamayacaksınız.

MASKE DAĞITIMI

100 bine yakın maskeyi kullanım için duraklarda hazır tutuyoruz. Tüm maske stoğumuzu halka dağıtıyoruz. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza maske dağıtılacak.

SAHRA HASTANELERİ HAKKINDA

Sahra hastaneleriyle ilgili çalışmaları başlattık. Yenikapı, Maltepe, Beylikdüzü balık halinin bunun için uygun mekânlar olduğunu düşünüyoruz. İnşallah gerek olmaz ama olması halinde sahra hastanelerinin hazır olmasını önemsiyorum.

"HEPSİ BİR GÖREV ŞEHİDİ"

Ortak bir mücadele vermeye devam ediyoruz. Türkiye'de vefat sayısı 574'e ulaştı. Dünyadaki örneklerini de izlediğimizde bu tür süreçlerin yükseliş süreçleri olduğunu görebiliyoruz. Sorumluluğumuzun en üst düzeyde olduğu günleri yaşamaktayız. Sağlıkçı dostlarımızayürekten minnet duyuyoruz. Ki bu şekilde çalışırken hayatını kaybedenler var. Hepsi birer görev şehidi.

374 MİLYON LİRALIK SOSYAL YARDIM MİKTARI 775'E YÜKSELTİLDİ

Mutlaka yapmamız gerekenler var. Açıkçası bir yanıyla bugünlerde her birimiz bir seferberlik sürecinin bir parçasıyız. Salgınla beraber dünyanın değişen bir yüzü var. Herkesin bir şekilde korunmaya çalıştığı gerçek. Bu aynı zamanda milyonlarca insanın gelir kaybına sebep oldu. Ekonomik sıkıntıyı hisseden milyonlarca ailemiz var. Bu insanlarımızın baş vurduğu kurumlardan biri de İBB. 230 bin ailemize zaten sosyal yardım yapıyoruz. Bu biçimimizi de bütün hassasiyetleri koruyarak yapıyoruz. Ama bugün sadece pandemi sürecinin başladığı günden beri 100 bini aşan sayıda insanımız İBB'ye başvuru yapıyor ve yardım talep ediyor. Demek ki bu önümüzdeki günlerde daha da artacak. Bu manada 374 milyon lira olan sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkartma kararı aldık. Daha da üst seviyelerde bir bütçeye ihtiyacı karşılama adına da bir olağanüstü meclis hazırlığımız var. Ki yasada yüzde 3'ü aşamadığı için sosyal yardım bütçesi, meclis üyelerimizden yetki talep edeceğiz.

Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Etiketler: Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ekonomi, Güncel

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İBB sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
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