İBB'de Medya A.Ş. Genel Müdürlüğüne İpek Elif Atayman atandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinden beri belediyenin yönetim kadrolarını oluşturmaya devam ediyor. Bugün yeni bir atama daha yapan İmamoğlu, Medya A.Ş. Genel Müdürlüğüne İpek Elif Atayman'ı getirdi.

18 TEMMUZ'DA İSTİFALAR BAŞLAMIŞTI

Ekrem İmamoğlu, başkan seçilmesinin ardından belediyedeki görevlerinden istifa ettiğini bildiren isimlerin, belediye iştiraki şirketlerdeki görevlerinden ayrılmamasına dair başlayan tartışma 18 Temmuz'da sona erdi. İBB'nin bağlı iştirak firmalarının müdürleri 18 Temmuz'da istifa etmişti.

YÖNETİMLERİN YENİLENMESİNİ İSTEMİŞTİ

İmamoğlu, 2 Temmuz tarihinde İstanbul 39. Noterliği aracılığıyla belediye iştiraklerinden yönetimlerinin yenilenmesini ihbarname ile istemişti.

İPEK ELİF ATAYMAN KİMDİR?

Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olan Dr. İpek Elif Atayman, 1991-1998 yılları arasında farklı ulusal kanallarda görsel yönetmenlik ve muhabirlik yaptı.

90'lı yılların sonlarında ayrıldığı televizyon sektörünün ardından 11 yıl boyunca Şişli Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden sorumlu danışmanlık görevini yürüttü. Bu süre zarfında pek çok özel kurum ve kuruluşla ortaklaşa projeler ve sosyal sorumluluk kampanyaları düzenledi.

Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayan Dr. Atayman, siyasi kişi ve kurumların yanı sıra çeşitli sektörlerden farklı kurum ve şirketlere iletişim danışmanlığı yaptı. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden "Politik Sinema: Costa Gavras" üzerine yaptığı tez çalışması ile doktorasını alan Dr. Atayman, halen özel bir üniversitede ders vermeye devam etmektedir.

Atayman ayrıca, Mart 2016/Ekim 2018 tarihleri arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığında, Basından sorumlu Başkan Danışmanlığı görevini de yürütmüştür.

Bir çocuk annesi olan Atayman, Basın Konseyi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Marmara Grubu Vakfı Akademik Konsey üyesidir.