Son Dakika: İBB'den Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama: Buradan tasarruf ederek kaynak sağlayacağız

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı'da toplanan araçlar hakkında açıklama yaptı. Erkut, "Bu bir israfla mücadele dönemi. Başkanımızın da defalarca dile getirdiği gibi kaynağı tasarrufla sağlayacağız. Buradan elde edilen kaynaklarla daha iyi tasarruflar yapılacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yavuz Erkut'un açıklamaları şu şekilde;

"İhtiyaç fazlası araçlardan sık sık bahsedilmişti. Kamuoyunda da bu yönde bir beklenti ortaya çıktı. Bugün burada belirlemiş olduğumuz ihtiyaç dışı 730 hizmet aracını sizlere takdim ediyoruz. 730 araç yanı sıra nisan mayıs ve haziran aylarında 517 binek aracının kiralanan şirketlere iade edildiğini gördük.

Bir evvelki yönetimin de tasarruf ihtiyacıyla binek araç sayısını azalttığını düşünüyoruz. 31 Mart araç sonrası 1247 araç sistemden çıkarılmıştır. Toplamda yaklaşık 50 milyon liralık yıllık tasarruf söz konusudur. Zamanının uzamasının temel nedeni verilerle kayıtlar arasındaki farklardır.

Birçok alanda çalışmalarımız devam etmektedir. Araçlarda araç takip sistemleri vardır. 2 Haziran ile 23 Haziran arasında yalnızca 339 araçtan sinyal gelmiştir. 1700 aracın nerede görev yaptığı konusunda sorular dile getirilmektedir.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut

"VERİLERLE KAYITLAR ARASINDA UYUMSUZLUKLAR VAR"

Sistemden çıkan hizmet araçları bizim hizmetimizi etkilemeyecektir. Tasarruf çalışmaları devam edecektir. Elde edilen neticeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Verilerle kayıtlar arasında uyumsuzluklar var. Bunlar ya sistemlerin kapatıldığını ya da var olan verilerin silindiğini gösteriyor.

"HİÇBİR BELEDİYEDE MAKAM ARACI YOK"

Bu bir israfla mücadele dönemi. Başkanımızın da defalarca dile getirdiği gibi kaynağı tasarrufla sağlayacağız. Buradan elde edilen kaynaklarla daha iyi tasarruflar yapılacağını düşünüyoruz.

"4500 HİZMET ARACIMIZ VAR"

Yasal mevzuatta hiçbir belediyede makam aracı yok. Hizmet aracı hepsi.

Yaklaşık 4500 civarı hizmet aracımız var. Toplam rakama baktığımızda yüzde 20'lik bir tasarrufta bulunduk. Protokol ve güvenlik aracına birtakım araçlar sistemde var ancak genel standart şu anda devam eden ihalenin çerçevesinde belli bir standartta gidiyoruz. Her yıl ihale yenileniyor, yeni standartlar belirlenecek."

İMAMOĞLU: MEMLEKETİN MALINA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ

Bugün Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili soru yöneltilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Yenikapı'yayarın ya da öbür gün gideceğim. Benim oradaki araçlarla fotoğraf çektirme diye bir çabam olmaz. Amacım bu şehrin israfını engellemek. Ben utanıyorum onları mı göstereceğim? O kadar hizmet fazlası aracın gereği neydi? Arkadaşlarım obakımdan açıklayacaklar. Niye araçların uydu takip sistemleri belli bir dönemde kayıt altından çıkarılsın? Memleketin malına biz gözümüz gibi bakacağız" yanıtını vermişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi yaptığı açıklamada, AK Parti döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplayacağını söylemişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla çarşamba gecesi Yenikapı Meydanı'na yüzlerce araç getirilmişti.