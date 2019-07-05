05.07.2019 11:21
Haberler» Güncel» Haber

İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine TÜPRAŞ eski Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliğine TÜPRAŞ eski Genel Müdürü Yavuz Erkut atanacağını açıklamıştı. İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut getirildi.

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu, Haber Global televizyonunun canlı yayınında gündemdeki konuları değerlendirmişti:

Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş. Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO'luk yapmış böyle bir beyfendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı ve diğer işlemler var"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

Giresun'da 1955 yılında doğan Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde yapan Erkut, 1979'da çalışma hayatına TÜPRAŞ'ta başladı.

Yavuz Erkut

2005-2015 arasında TÜPRAŞ CEO'luğu yapan Erkut, Azerbaycan devletinin petrol ve doğal gaz şirketi SOCAR'ın Türkiye Başkanlığı'nı da üstlenmişti.

İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut atandı
istanbul, ceo, İBB, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:09   Figürlü balonlar gökyüzünü süsledi
13:09   İki altın kemerli Kırkpınar ağası, kent girişinde karşılandı
13:08   Kayıp yaşlı adam 22 saat sonra ormanda bulundu
13:08   AYM'den 'Kürt Sorunu' temalı film için ihlal kararı
13:08   Bakan Albayrak: "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari...
13:08   Hindistan'da polis 63 kaplumbağa ele geçirdi
13:08   Denize düşmek üzere olan minibüs kurtarıldı