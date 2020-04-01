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Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için Danıştay'a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

01.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak üzere yardım kampanyası başlatmış, İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle belediyelerin yardım toplamasını durdurmuştu. İBB Hukuk Müşavirliği, genelge ile paraların toplandığı hesaplara haciz konulması kararı için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı'nın30 Mart'ta yayınladığı "Yardım Toplama" konulu genelgesinin yürütmesinin durdurulması için Danıştay 'a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

"GENELGE HUKUKA AYKIRI"

Dilekçede,genelgenin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinde bağış kabul etmenin belediyenin yetki ve imtiyazları arasında sayılmıştır. Aynı kanunun 59. Maddesinde de bağışlar belediyelerin gelirleri arasında gösterilmiştir. 5393 sayılı Kanunun 38. Maddesinde de şartsız bağış kabul etmek belediye başkanın görevleri arasında sayılmıştır. Ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23. Maddesinde ise şartlı ve şartsız bağışları kabul etmek ve tasarrufta bulunmak Büyükşehir Belediyesinin gelirleri arasında gösterilmiştir" denildi.

KARARIN İPTALİ İSTENDİ

İBB Hukuk Müşavirliği; İstanbul Valiliği'nin, yayınlanan genelgeye dayanarak 31 Mart'ta aldığı kararla, İBB'nin 4 ayrı bankadaki yardım paralarının toplandığı hesapların dondurulması kararını da yargıya taşıdı.

"İstanbul Valiliği'nin banka hesaplarına bloke konulmasına ilişkin kararı hukuka aykırıdır" ifadesine ver verilen dilekçede, yukarıda belirtilen yardım toplamaya ve tasarrufta bulunmaya ilişkin kanunlar çerçevesinde kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

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Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Danıştay, Güncel

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İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı

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