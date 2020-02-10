Son Dakika: İBB Meclisi'nde "İmamoğlu küfür etti" iddiası gerginlik çıkardı! AK Parti sıraları salonu terk etmek istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şubat ayı 1. oturumunda İB BBaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun küfüt ettiğini iddia eden AK Parti grubu, Meclis'i terk etmek istedi.

"ÖZÜR DİLEYENE KADAR MECLİS'İ TERK EDECEĞİZ"

İBB Meclisi'nin Şubat ayı 1. oturumu Saraçhane'de düzenlendi. Toplantı sırasında AK Parti grubu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun küfür ettiğini öne sürdü. AK Parti Grubu adına söz alan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü, Başkan İmamoğlu'nun özür dileyene kadar meclisi terk edeceklerini açıkladı.

AK Parti grubu, salonu terk etmek üzere ayaklanırken söz alan AK Parti Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, "Bugün Meclis oldukça gergin bir gün yaşıyor. İbrahim Bey'in üslubu kimsede yok. Bu gerginliğin sebebi İbrahim Bey'dir. Çünkü burada tüm gruplar, Meclis zor durumda kalıyor. AK Parti grubunun dışarı çıkması doğru değil. Dolayısıyla ben grup başkan vekilimizden rica edeyim. Lütfen siz de üzüldüğünüzü söyleyin ve bu konu burada kapansın" dedi.

TOPLANTIYA DEVAM ETME KARARI ALDILAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzüntüsünü dile getirmiş olmasını özür olarak kabul eden AK Parti grubu, toplantıya devam etme kararı aldı.