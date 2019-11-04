Son dakika: İbrahim Kalın'dan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama: Cumhurbaşkanımız şu an değerlendirmelerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili soruya, "Ziyaret talebi Trump'tan gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmamıştır. Cumhurbaşkanımız şu anda değerlendirmelerini yapıyor." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"SURİYE'DE OYNANAN OYUNLARI BİLİYORUZ"

Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz.

Suriye üzerine oynanan oyunları biliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etmiştir.

"BÖLGEMİZİ DEĞİL, DÜNYA SİYASETİNİ DE İLGİLENDİYOR"

Adalet Bakanlığımız uzayan davaların hızlandırılması, vatandaşın yargıya olan güvenin arttırılması noktasında hazırladıkları taslağı kabinede paylaştılar. Milli Savunma Bakanlığımızın sunumları oldu. Dışişleri Bakanımızın da Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında bir sunumu oldu. Barış Pınarı Harekatı sadece bizim ve bölgemizi değil dünya siyasetini ilgilendirmesi hasebiyle önemini koruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir terör unsurlarını temizlemek ve mültecilerin güvenli bir şekilde bölgeye dönecek şartları oluşturmak.

"BATIYI HAYRETLE İZLİYORUZ"

Terör örgütünün kara propagandasını görüyoruz. Mevzide alan kaybettikçe öfke ve paniğinin arttığını görüyoruz. Burada Batı'yı da hayretimiz bir şekilde izliyoruz. Sivillerin katledildiği, Kürtlerin hedef alındığı, hıristiyan azınlığın TSK'nın veya onların desteklediği birimler tarafından kaçırıldığı yönünde aslı astarı olmayan iddiaların ortaya atıldığını görüyoruz. Bu saldırıların amacı bir karşı mukabeleyi harekete geçirmek. Bu saldırılar neticesinde bizim cevap vermemiz ve 'Bakın Türkler ve onların destekleri Suriye Milli Ordusu hıristiyanları hedef alıyor' diye bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Kiliseleri dahi kullanarak yer yer bu atışların yapılarak tahrik unsuru olarak kullanıldığını ifade etmek istiyorum.

Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

"SADECE TÜRKİYE'NİN MESELESİ DEĞİL"

Terör örgütüyle mücadelemiz devam edecek. Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci hedefi mültecilerin gönüllü olarak evlerine dönmesiyle ilgili çalışmalar önem arzediyor. Bunun detayları üzerinde çalışıyorlar. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımız BM Sekreteri ile yaptığı görüşmede bu konuyu tekrar gündeme getirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bu konuda bir çalışma yapması için de süreç başlamış bulunuyor.

ABD ZİYARETİ SORUSUNA CEVAP

Ziyaret talebi Trump'tan gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmamıştır. Cumhurbaşkanımız şu anda değerlendirmelerini yapıyor. Şunun altını çiziyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmamıştır.