İçişleri Bakanlığı, 57 Bin 191 Kişinin Pasaportundaki İdari Sınırlamayı Kaldırdı

İçi?leri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; daha önce pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 ki?inin pasaportu geçerli hale getirilirken,buna ilaveten 57 bin 191 ki?inin de pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

Böylece, İçi?leri Bakanlığı'nca bugüne kadar toplam 212 bin 541 ki?inin pasaportundaki"idari tahdit" kaldırılarak, pasaportları geçerli hale getirildi.

PASAPORT TAHDİT NEDİR?

Kimlik numaranız üzerine düşülen bir şerh ile pasaport almanızın engellendiği bir idari işlemdir. Pasaport alamamanızın bir sebebidir. Olağanüstü hallerde(ülkemizin 2 senedir içinde bulunduğu koşullarda) bu işlemin neden, kim tarafından, hangi gerekçelerle, hangi sebeplerle uygulandığını dahi öğrenemezsiniz. Dilekçelerinize cevap alamazsınız, alsanız dahi Bilgi Verilemeyeceği yönünde bir cevap alırsınız.

Hakkınızda pasaport tahdidiniz varsa;

Yeni Pasaport alamazsınız, Pasaportunuzu yenileyemezsiniz, Yurtdışına pasaportunuz olmadığı için çıkamazsınız.