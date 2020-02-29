Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı

Türkiye'nin açık kapı politikası uygulayacağını açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa 'ya geçen sığınmacı sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

36 BİN 776 GÖÇMEN AVRUPA'YA GEÇTİ

Türkiye'nin göçmenlerin sınırı geçmesini engellemeyeceğine yönelik kararı sonrası binler Türkiye Yunanistan sınırına akın etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan sınırına giden göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 36.776" dedi.

BİBER GAZI VE SES BOMBALI MÜDAHALE

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele sürüyor.

Sınır kapısında toplanan yaklaşık 3 bin düzensiz göçmen, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor. Yunan polisi havaya ateş açarak düzensiz göçmenleri kapıdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Yaklaşık 750 düzensiz göçmen, Yunan polisinin tel ve jilet kullanarak oluşturduğu tampon bölgede, kapıların açılacağı umuduyla bekliyor.

GECEYİ ORMANDA GEÇİRİYORLAR

Geceyi ormandan topladıkları ağaç dallarıyla yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışarak geçiren, aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu düzensiz göçmenler, bir taraftan da olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. Gece yağış nedeniyle ıslanan toprak zeminde naylonlarla soğuktan korunmaya çalışan düzensiz göçmenler, açlıkla da mücadele veriyor.

EDİRNE VALİLİĞİ YARDIM YAPIYOR

Edirne Valiliği ve bazı sivil toplum kuruluşları insani yardım yapsa da düzensiz göçmenlerin sayısının giderek artması, yardımların yetersiz kalmasına neden oluyor.