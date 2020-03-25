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Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt geldi. Soylu, "Süreç farklı bir noktaya giderse farklı tedbirler alınabilir" şeklinde konuştu.

25.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:39

Özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna, "Vatandaşlarımız kendi OHAL'ini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik belki de gerek olmayabilir" şeklinde yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs ile mücadelede son durumu paylaştı. Bakan Soylu, "65 yaş üzeri vatandaşlarımıza hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları'na sabah 09.00 itibarıyla gelen talep sayısı 239 bin 984. Bunların 239 bin 407'sine ulaşıldı" dedi.

410 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soylu, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturmalarla ilgi de rakam verdi.

Bakan Soylu, son bir haftada sosyal medyada provokatif paylaşım yapan bin 748 hesap tespit edildiğini ifade etti. Soylu, bunların yüzde 65'i terör örgütleri ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Soylu, provokatif paylaşım yapan 410 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bakan Soylu olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

Elimizde sokağa çıkma yasağından önce alınabilecek tedbirler var. Herkes kendi olağanüstü sürecini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya gerek olmayacak. Süreç hızlı yayılır başka bir noktaya giderse farklı tedbirler almak gündemdedir.

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Son dakika: Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt
Etiketler : Süleyman Soylu, Güncel

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Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt

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