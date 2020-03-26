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Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, "Sosyal izolasyona uyuluyor mu?" sorusuna, "Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda" şeklinde yanıt verdi.

26.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında koronavirüs salgınına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu, "Sosyal izolasyona uyuluyor mu?" sorusuna "Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara , İstanbul, İzmir 'de şehir çekilmiş durumda" şeklinde yanıt verdi.

"TÜRKİYE'DE HAYATIN YÜZDE 80'İ DURDU"

Sokağa çıkma yasağı hakkında konuşan Soylu, Şuana kadar sadece bizim bakanlığımız 38 genelge yayınlamış. 17'si sınırlarla alakalı. Çok üst düzey tedbirler alındı. Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda. Şehirler arası trafiği ölçüyoruz. Yolcu sayılarını, yolcu otobüsü sayılarını ölçüyoruz. Tüm bunların rakamları gün gün elimizde var. Şuandaki rakamı söyleyeyim. Şehirler arası otobüslerdeki azalma yüzde 73. Yeni bir rakam vereceğim. Dün yüzde 65'ti. Şuan yüzde 80. 4 temel noktaya bakıyoruz. Sağlık sisteminin ayakta kalması. Kamu düzeninin devam etmesi. Sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamaması. Bu dördünü sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz. Tedbiri yükseltiyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Onun için yapılması gerekenler bu 4 temel maddeyi sağlamak.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

Hastalığın, salgının nasıl yayıldığını, hangi yaşlara ulaştığını Sağlık Bakanlığımızla birlikte takip ediyoruz. Alınan tedbirleri de seviye seviye yükseltiyoruz. Bir organizasyon yönetiyoruz ve tüm köşelerini iyi bir şekilde tutmak zorundayız. Kamuoyuna şeffaf bilgi vermek durumundayız. Meselenin nereye gittiğini ifade etmek durumundayız.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİNDE SIKINTI VAR"

"Sosyal izolasyona uyuluyor mu?" sorusuna da yanıt veren Soylu, "Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda. Yapılan her işlemde atılan her adımda bu izolasyonu sağlamak ve sosyal mesafeyi ortaya koymak. Size bir şey söyleyeyim... Kamuda seyrekleştirme var, esnek çalışma var. Benim bakanlığımda böyle bir şey yok. Sağlık Bakanlığımızda da böyle bir şey yok. Full çalışıyoruz" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE Mİ?

Soylu, "Sokağa çıkma yasağı gündemde mi? Şu anki tedbirler nasıl?" sorusuna ise,"Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz. Alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle ilgili salgının önüne geçemezsek, en yüksek tedbiri elbette ki alabiliriz. 65 yaş üstü için alınan karar olumlu sonuç verdi" yanıtını verdi.

KORONAVİRÜS FIRSATÇILARI

"Maske üreticileri fabrikalara gittik, uyarıları yaptık. Biz ne kadar maske üreticisi varsa bunu Sağlık Bakanlığına iletmek durumundayız. Burada kimseye tolerans gösteremeyiz. Değerlendirmeleri arkadaşlarımız yapıyor. Fahiş fiyatlarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Şu ana kadar 113 ürün tespit edildi. Vatandaşlarımız nereye bildirirlerse bildirsinler, fırsatçıların tepesindeyiz.

STOK VE FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNLER

Kamuoyu ilk kez duyacak... Sadece maske üretmek değil, üretilen maskenin kumaşının da fiyatı yükselmeye başladı. İlgili firmalar ile toplantı yapıldı. Bizim arkadaşlarımız bu grubun tepesinde. Gün tedbirlere uyma günüdür."

SOSYAL MEDYADAKİ PROKOVATİF PAYLAŞIMLAR

2551 provokatif hesap tespit edildi. 449'una işlem yapıldı. Diğerlerine de işlem yapılmaya devam edilecek. Yüzde 70 bu sabah aldığım bir rakam. Yüzde 70 FETÖ, PKK hesaplar... Bu hesapların büyük bir bölümü yurt dışı hesaplar. Türkiye'de olup da bizim bulamayacağımız hesap yok. Yarım saat... WhatsApp gruplarını kullananları söylüyorum, iletişim yapanlara, vatandaşlarımıza yalvararak söylüyorum. Vatandaş otobüs durağı önünde kendini yere atıyor, öteki çekiyor. 'Koronavirüsünden öldü' diyor. Para almak için yapıyor. Ya da bir kadın... 'Ben koronavirüs oldum' diyor... Hemen müdahale ettim. Kadın kronik hasta çıktı. Tüm bunları açıklamamıza rağmen, paylaşmamıza rağmen provokasyonunu yapanlara rağmen yaygınlığı var. Bunu yapanlar da kamusallaştıranlar da suçludur. Burada AYM'nin özgürlükçü akılı devreye girebilir tabi her zaman olduğu gibi.

KAÇ MÜLTECİ SINIRI GEÇTİ?

150 bin 600 kişi sınırdan geçti. 4 bin 600 kişi Pazarkule'de bekliyor. Bunların tüm ihtiyaçları da karşılanıyor. Plastik mermi attılar. bir mültecinin gözünü yaraladılar. Uyardık, bir daha yaparsanız 10 mislini yaparız diye. Yaptılar, 10 mislini yaptık. Karşı tarafı plastik mermi ve gaz bombasına boğduk. Geçişler sürüyor. Durmadı.

GENÇLERE ÇAĞRI

Gençlere bir çağrımız var. Dünya Sağlık Örgütü de bu çağrıyı yapıyor. Sağlık Bakanımız da, Bilim Kurulu da biz de bu çağrıyı yapıyoruz. 'Bana bir şey olmaz' diye sosyal izolasyonu unutursa... Bu hali zihinden çıkarmamamız gerekiyor. 'Ben negatif çıktım, çok rahatım' öyle bir şey yok. 14 güne kadar bir şey yok, 14 günden sonraki bir günde rahatsızlanıyor. Pozitif çıkmasının en büyük avantajı biz onu izolasyona alıyoruz. Gençler hayatlarını yavaşlatmalılar.

SEMT PAZARLARINDA ÖNLEMLER ARTACAK

Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız."

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Son Dakika: Soylu ’Ters bir şey söyleyeceğim belki’ deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Etiketler: Güneydoğu Anadolu, Ankara, İzmir, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

Süleyman Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip iki bölgeyi uyardı

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