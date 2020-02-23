Son Dakika: İran'da meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

İran 'ın Türkiye 'ye sınır Hoy kentinde saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan deprem; Hakkari, Iğdır ve Van'da da hissedildi. Depremde Van'ın Başkale ilçesinde çok sayıda kerpiç ev yıkılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4'ü yetişkin 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

7 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza meydana gelen depremin bizimle alakalı bölümünü arz ettik, Van/Başkale'deki 4 kerpiç evde yıkılmalar söz konusu, Özpınar köyüne ekiplerimiz ulaştı diğerlerine ulaşmak üzereler. Şu anda enkaz altında vatandaşlarımız var. 4'ü çocuk 3'ü yetişkin 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6'sı Özpınar, 1'i de Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığı'nda aldığımız bilgi çerçevesinde İran'ın Hoy kenti için herhangi bir yardım talebi İran tarafından yapılmadı" ifadelerine yer verdi.

İRAN'DA CAN KAYBI YOK

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen deprem sonrası, Van'da 7 vatandaşımız hayatını kaybederken İran'da can kaybının yaşanmadığı ancak yaralıların olduğu bilgisi geldi.

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada tahribatın oluştuğu köylere ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde İran'ın sınıra yakın bölgesinde depremin meydana geldiğini söyledi.

Sarsıntının hissedildiği sınır bölgesine ekiplerin sevk edildiğini belirten Bilmez, "Sınıra yakın mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü bilgisi var. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk ettik" diye konuştu.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Bu arada, bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 2.3 ile 3.9 arasında değişen 6 artçı sarsıntı daha oldu.

GELENLER KÖYÜNDE EVLERİN YARISI YIKILDI

Van'ın Başkale İlçesine bağlı yaklaşık 80 konut bulunan Gelenler köyünde, evlerin yarısının yıkıldığı ancak can kaybının olmadığı dile getirildi. Köyde öğretmenlik yapan Ferhat Tulan isimli köy sakini, yaralıların olduğunu ve enkaz altında kalan hayvanların çıkarılma çabasının sürdüğünü aktardı.