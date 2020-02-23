Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Van'ı etkileyen deprem açıklaması: Birçok ev virane hale dönmüş

Sabah saatlerinde İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'ı vurdu. Başkale ilçesine bağlı köylerde 9 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Soylu, depremin vurduğu köylere gitti. Soylu yaptığı açıklamada çadır kurulumlarının gece yarısına kadar tamamlanacağını ve sıcak yemek dağıtımının başladığını söyledi.

"HAYVANLARA DA ÇADIR KURACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde "Evlerde ve ahırlarda çok ciddi hasar var. Bu 4 köy küçükbaş hayvancılıkla uğraşan köyler. Gördüğümüz hasarın karşılığında gördüğümüz can kaybı yok. Çünkü birçok ev ciddi bir şekilde virane haline dönmüş. 1. etapta ciddi bir kar ve soğuk hava var. Arkadaşlarımız çadırları kurmaya başladılar. Bu geceye kadar çadır kurulumunu bitirmeye çalışacağız. Ardından hayvanların çadırlarını kuracağız. Onlarda bu soğukta dışarıda kalmasınlar. Birçok köylümüz söyledi; kuzulama zamanı. Biz de oğlaklar gördük. Onların da korunması lazım. Dört köy merkezli sıcak yemek dağıtımımızı başlatıyoruz. Soba, yatak, battaniye dağıtımı bu geceye kadar gerçekleşmiş olacak."