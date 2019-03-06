İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya İran'la Ortak Operasyon Düzenleyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'ya karşıu iran ile ortak operasyon yapılacağını duyurdu. Anadolu Ajansının Editör Masası programına katılan Soylu, "PKK'ya yönelik, İran'la ortak operasyon yapacağız. Bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari değerlendirmemiz söz konusu" diye konuştu.

BEKA TARTIŞMASI

Beka tartışmalarına ilişkin konuşan Soylu "Birileri beka problemi yok diyor. 15 Temmuz'dan önce beka problemi var mıydı, yok muydu? Takım elbise giyip, kravat takıp memleketle ilgili her şeyi biliyormuş havası oluşturup söz söylemek doğru değil. Bu ülkede etrafımızda Suriye, Irak gibi mesele varken, bu kadar enerjide geçiş güzergahı bizdeyken beka sorunu yok diyenler anlatsınlar da biz de bilelim" ifadelerini kullandı.

"GÜNEYDOĞU'NUN MAKUS TARİHİ YENİLDİ"

Bakan Soylu seçim güvenliği hakkında bilgi verirken, "Arkadaşlarımız tüm tedbirleri aldı. Biz de 19-26 Ocak arası tüm güvenlik birimlerimizle yoğun toplantılar yaptık. İyi netice aldık. 2014 yerel seçimleriyle bugüne olan kıyaslama için, 2014-2019 seçimlerinde olan olaylarda azalma yüzde 88. Bu azalma aynı ölçekte devam edecek" dedi.

Kayyumların yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'nun makus tarihi yenildi. Havalimanları, doktorlar, öğretmenler, yollar var. 780 bin kilometrekarede mahrumiyet kalmamıştır" diye konuştu.

"CHP'LİLER BU DÖNEM AYIPLI DİYECEK"

Elimizde öyle belgeler var ki... Kılıçdaroğlu'nun aklı buna yetmez. Bir tane adamına bunu sunar mı? Bu bir akıl tutulmasıdır. Bu siyaset hırsının, memleket geleceği ile ilgili meseleleri dumura uğratmasıdır. Gelecek CHP'liler Kılıçdaroğlu döneminden bahsetmeyecekler, 'Bu ayıplı bir dönem' diyecekler.

İRAN'LA PKK'YA KARŞI ORTAK OPERASYON

İçişleri Bakanı Soylu, İran'la PKK'ya karşı ortak operasyon düzenleneceğini açıklayarak, "PKK'ya yönelik, İran'la ortak operasyon yapacağız. Bu konuda adımlar atmaya çalışıyoruz. Karşılıklı istihbari değerlendirmemiz söz konusu" diye konuştu.

Soylu, "Murat Karayılan'a çağrıda bulunayım, sözde şehitler katalogu çıkarıyordu, 2018'de niye çıkarmadılar, hadi çıkarsınlar. PKK tarihinin en kötü dönemini yaşıyor" dedi.