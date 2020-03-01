Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu

Türkiye, sınırdan geçmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldıktan sonra başta Suriyeliler olmak üzere mültecilerin birçoğu Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek istiyor. Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı ile ilgili son bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1 Mart Pazar 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden 76 bin 358 mültecinin ülkemizden ayrıldı" dedi.

Geçtiğimiz perşembe akşamı Türkiye'yi yasa boğan bir haber geldi. Rusya destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 34 askerimiz şehit oldu. Türkiye, acı haberin ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmayacağını açıkladı. Türkiye'nin bu hamlesi hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de Avrupa Birliği'nde büyük ses getirdi. Kuruluşlar, hem Türkiye'ye hem de dünyaya mülteci göçünü durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

BAKAN SOYLU SON RAKAMI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda ülkemizden ayrılan mülteci sayısını açıkladı. Bakan Soylu, paylaşımında "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100.577" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin perşembe akşamı sınırdan geçen mültecileri durdurmama kararının ardından başta Suriyeliler olmak üzere mülteciler akın akın Edirne'ye gitmeye başladı. Kimisi telleri aşarak kimi de Meriç Nehri'ni yüzerek aştı ve Yunanistan'a geçti.