Son Dakika: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358 oldu

Türkiye , sınırdan geçmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldıktan sonra başta Suriyeliler olmak üzere mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan 'a geçmek istiyor. İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mart Pazar 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden 76 bin 358 mültecinin ülkemizden ayrıldığını ifade etti.

Geçtiğimiz perşembe akşam Türkiye'yi yasa boğan haber geldi İdlib'de 34 askerimiz şehit oldu. Türkiye, acı haberin ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmayacağını tüm dünyaya duyurdu. Bu hamle Avrupa Birliği'nde ve Birleşmiş Milletler'de ses getirdi. Kuruluşlar, hem Türkiye'ye hem de dünyaya mülteci göçünü durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

BAKAN SOYLU SON SAYIYI VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda ülkemizden ayrılan mülteci sayısını açıkladı. Bakan Soylu, paylaşımında "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin perşembe akşamı sınırdan geçen mültecileri durdurmama kararının ardından başta Suriyeliler olmak üzere mülteciler akın akın Edirne'ye gitmeye başladı. Kimisi telleri aşarak kimi de Meriç Nehri'ni yüzerek aştı ve Yunanistan'a geçti.