Son dakika: Van'daki ikinci çığ faciası! 23 kişi yaşamını yitirdi

Van 'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. İkinci çığ faciasında 23 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 28'e yükseldi.

İKİNCİ ÇIĞ FACİASI: 23 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikinci çığ faciasında 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Soylu, "8 jandarma ve 3 korucumuzu kaybettik" dedi.

Soylu'nun hemen ardından açıklama yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri, 9 sivil vatandaş olmak üzere 23 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

9 VATANDAŞIN DURUMU AĞIR

Van Valisi Bilmez, "9 vatandaşın durumu ağır, hastanelere sevk edildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik net bir bilgi yok" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 30 KİŞİYE ULAŞILDI

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 30 kişiye ulaşıldığını, diğerlerinin kurtarılması için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayıp olan 2 vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşmesi olayı yaşandı. Bu olayda şu ana kadar 30 kişiye ulaşılırken, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi."

AFAD İL MÜDÜRÜ YARALI OLARAK KURTARILDI

İçişleri Bakanlığı yaptığı bir diğer açıklamada, Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da çığ altında kaldığını duyurdu. Uçar, kısa süre sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Van Bahçesaray'da seyir halindeki bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Çığ altında kaldığı düşünülen 2 vatandaşımızın ise arama kurtarma çalışmaları devam etmekteydi.