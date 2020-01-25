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Son dakika: Elazığ'daki deprem sonucunda Malatya'da 4, Elazığ'da 18 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkezli 6.8'lik deprem sonucunda; 18'i Elazığ'da, 4'ü Malatya'da olmak üzere 22 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Soylu ayrıca göçük altından 39 kişinin sağ çıkarıldığını söyledi.

25.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Valilikteki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

olur olmaz bizim daha önce belirlediğimiz Türkiye Afet Müdahale çerçevesindeki adımlarımızı attık. Hem kamuoyumuzu doğru bilgilendirmek hem bazen çıkan bilgi kirliliklerinin önüne geçebilmek için gerek bizler, gerek Cumhurbaşkanlığımız, AFAD ve İçişleri Bakanlığı ve gittiğimiz yerlerde yaptığımız açıklamalarla kamuoyumuza sürekli olarak bilgi vermeye çalışıyoruz. Depremin olduğu andan itibaren bu bilgi akışını hiç kesmemeye özen gösterdik.

Bu an itibariyle Doğanyol'da 4 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Ve Elazığ'da da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum.

39 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Birlikte yaşadığımız bir artçı daha oldu; 4.4 o da. 398 artçı deprem oldu, birisi de 5.4. Yine depremin ilk olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Doğanyol'da biliyorsunuz enkaz vardı ve orada sağ kurtardıklarımızın yanı sıra üç vatandaşımızı da maalesef canlı olarak alamadık, kaybettik. Ama Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı.

Burada Elazığ'da depremin ana üssü olan Sivrice; orada iki vefatımız vardı. Ama göçük altında kalan kimse yok idi, oradaki durum kendisini muhafaza etmektedir.

Burada ise bizim değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığı idi, akşam verdiğimiz rakam 30'du. Göçük altında bir rakam vermekten kaçınırız özellikle böyle afetlerde.

"ALTYAPI KONUSUNDA HİÇBİR SORUN YAŞAMADIK"

Biz olay yerindeyken de yaklaşık 5 kişilik ses geldiği konusunda arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçlar var. Şunu ifade etmek istiyorum. Enerji, iletişim, ulaşım, doğalgaz, altyapı konusunda hiçbir sorun yaşamadık.

Akşam özellikle Elazığ'da altı aşevi 20 bin kişiyi aşkın Elazığlı hemşerimize sürekli yemek çıkardı. Yedi mobil mutfak görevini yerine getirdi.

Dün ifade etmiştik ve tedirgin olan vatandaşlarımızı salonlarımıza, okullarımıza, kütüphanemize; yine bunun yanı sıra özellikle kamu misafirhanelerimize çağırmıştık. Yaklaşık 12 bin 500 kişi buralarda misafir ettik.

ADIYAMAN CEZAEVİ BOŞALTILIYOR

Adıyaman'da cezaevinde bir hasar durumu ortaya çıktı. Ve adalet Bakanlığımız ile yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı.

Yine bunun yanı sıra bölgeye 2 bin 418 personel; bunların hepsi arama kurtarmacı olarak nitelendirebileceğimiz personel geldi.

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Süleyman Soylu, Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel


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