Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs hastalarının saklandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu iddiaları yalanlayan Soylu, "Bir şey olsa paylaşmak zorundayız" diye konuştu.

İran'dan gelen ve Ankara'ya acil iniş yapan yolcu uçağıyla ilgili de açıklama yapan Soylu,"Yolcuları karantinaya alıyorlar. Bir önceki yapılan işlem aynı şekilde devam edecek" dedi.

İRAN'DAN GELEN YOLCULAR VE MÜRETTEBAT GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Öte yandan, İran'dan İstanbul'a gelen uçak, koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil yaptı. Uçakta bulunan yolculardan 17'sinde yüksek ateş tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçakta bulunan mürettebat ve yolcular dahil 32 kişinin gözlem altında tutulacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'da 16, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şöyle sıralandı: Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1.