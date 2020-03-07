Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın göçmen müdahalesini sert bir dille eleştiren Bakan Soylu, "21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi şaka yapıyorsunuz derdik ama bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

21. yüzyılda hele kendilerine 'Avrupalı' diyenlerle, böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi, herhalde 'şaka yapıyorsunuz' derdik. Bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız oldukları ortaya koydu.

Kendi insanları istemese de nasıl haşin davrandıkları nasıl acımasız davrandıklarını hep beraber görmüş olduk.

Miçotakis'in ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? Paralarını 10 kat aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bunların 40 küsür bini adalarda, 70 küsür bini Yunanistan ana karasında. Bizde 4 milyon sığınmacı var. Bir insan bir söz söylerken önce boyuna bakar. Nasıl bir yük altında olduğuna bakar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, AB'nin göç ve mülteci konusunda ortaya koyduğu süreçlerin, Cenevre Sözleşmesi'nin tamamını ihlal ettiler. Defalarca ihlal ettiler, hâlâ ihlal etmeye devam ediyorlar.

"POLİS ÖZEL HAREKATI'MIZ GÖREVE BAŞLADI"

Dün Polis Özel Harekat'ımız gece itibariyle göreve başladı. Bu tarafa itme yapacaklardı. Hepsini tıkadılar. Biz ona güvenlik literatüründe 'tıkama' deriz. Onların itmelerine aldığımız tedbirlerle müsade etmediler. En temel hak sığınma hakkıdır. Bu insan haklarının 1. kuralıdır. Bunu ortadan kaldırmaya hiçbir devletin hakkı söz konusu değildir. Onun için eğer 115 bin rakamı büyüktür 4 milyon rakamı ise haklıdır belki. Ama zannediyorum ki suçluluğun vermiş olduğu bir değerlendirmedir. Suçlular da hiçbir zaman suçunu kabul etmezler zaten.

"143 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN GEÇİŞ YAPTI"

Son rakam 143 bini aştı. Ben şunu söyleyeyim... Bu daha başlangıç. Şimdi havalar sıcak, gittikçe sıcaklaşıyor. 200 kilometrenin üzerinde bizim Meriç'i kendine çizgi tutan Yunanistan'la bir sınırımız var. Maalesef bu sene Balkanlarda hava kurak gitti. Su 40-45 santimetreye düştü. Bu ayağınızla geçebilirsiniz. Miçotakis'in sınırları tutmak gibi bir kabiliyeti yok.

Siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değil.