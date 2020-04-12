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Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti

Son dakika: Cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntüleri nedeniyle tepkilerin hedefinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

12.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:54

Türkiye'deki koronavirüs salgınını önlemek için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cuma gecesi gece yarısına 2 saat kala sokağa çıkma yasağı ilan edilince vatandaşların büyük bir kısmı alışveriş yapmak için marketlere ve fırınlara koşmuştu.

Bu kararıyla koronavirüs salgınının arttığı yönünde düşüncelerden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tepkilerin hedefinde olmuştu. Bu tepkilerin ardından Bakan Soylu, Twitter 'dan yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"SORUMLULUK HER YÖNÜYLE ŞAHSIMA AİTTİR"

Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

"BÖYLE GÖRÜNTÜLERE YOL AÇILMAMALIYDI"

Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM BENİ BAĞIŞLASIN"

İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

"ONURLA YÜRÜTTÜĞÜM GÖREVİMDEN AYRILIYORUM"

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık.. Allah milletimizi korusun..."

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti
Etiketler: Süleyman Soylu, Twitter, Güncel

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