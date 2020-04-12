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Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, İstanbul ve Ankara dahil 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 24.00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

12.04.2020 21:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:42

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının bu gece saat 24.00 itibarıyla sona ereceğini duyurdu.

VATANDAŞLAR ALINAN KARARA UYUM GÖSTERDİLER

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde bulunan 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamına yakınının alınan karara evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum gösterdiği belirtilerek, "Vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

24 BİN 88 KİŞİYE ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bazı illerde sokağa çıkma yasağı kararına uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ayrıca 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken, market, süpermarket, büfe vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir.

65 YAŞ ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTININ SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI DEVAM EDİYOR

Kovid 19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir.

Vatandaşlarımızdan yaşadığımız pandemi süreci sona erene ve hayatın normal akışına dönünceye kadar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Kovid-19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız.

Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
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