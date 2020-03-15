Menü
Haberler ›› Güncel ››Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu - Güncel

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak.

15.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:55

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetlerini yarından itibaren geçici olarak durdurdu.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi. İllere gönderilen ek genelge ile koronavirüs salgının Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

EĞLENCE MEKANLARININ FAALİYETLERİ DURDURULACAK

Genelgede; koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde; "Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri" olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

UYGULAMADA HERHANGİ BİR AKSAKLIĞA MEYDAN VERİLMEYECEK

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, İçişleri Bakanlığı, Wuhan, Güncel

İlgili Haberler

Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendiAnkara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
SivasSivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdıİsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
Paylaş

Manşet 

Haberler

Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil Güncel
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor