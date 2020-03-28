Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre; hava yolu yolcuları 29 Mart 06.00'dan itibaren "seyahat izin belgesi" olmadan seyahat edemeyecek. Oluşturulan "Seyahat İzin Kurulları" vasıtası ile şartlara uyan vatandaşlara "seyahat izin belgesi" düzenlenecek.

28.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:21

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında "Uçak/ Otobüs" seferleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderdi. Buna göre, havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29 Mart 06.00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek.

Genelgede, tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu vurgulandı. Bu salgının yayılmasının engellenmesinde en etkili yolun, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak, sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlanması olduğuna dikkat çekilen genelgede ,aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimini artırdığı bu da toplum sağlığı ve kamu düzenini ciddi şekilde bozulmasına sebep olduğu belirtildi.

SEYAHAT İZİN KURULU'NDAN BELGE ALINACAK

Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.

Hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarınca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecek. Hizmetine ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak.

SEYAHAT İZİN KURULU OLUŞTUTULACAK

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan "Seyahat İzin Kurulları" oluşturulacak. Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20:00'den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlara "Seyahat İzin Belgesi" düzenlenmesine başlayacak. Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacak.

199 ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN İZİNLER ALINABİLECEK

199 Çağrı Merkezi ve "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin Başvuru Masalarından karşılanması için valiler ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirler (seyahat izin kurullarının sayısını, personelinin arttırılması vb.) gecikmeksizin alınacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacak.

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN O AÇIKLAMASI

Gelinen noktada, uçak seferleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verildiğine dikkat çekilerek, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihinde saat 06:00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek.

Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak. Ancak 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı Genelgemiz de belirtilen;

a) "Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,

b) Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,

c) Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.

Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecek. Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak.

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan "Seyahat İzin Kurulları" oluşturulacak. Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20:00'den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlarımıza "Seyahat İzin Belgesi" düzenlenmesine başlayacak.

"Seyahat İzin Kurullarına" başkanlık etmek üzere görevlendirilecek valilik/Kaymakamlık temsilcisinin muhakkak, Bakanlığımız E-İçişleri sisteminde elektronik imza atmaya yetkisi olan (token cihazı sahibi), tercihen il/ilçe birim müdürleri arasından (112 müdürleri hariç) görevlendirilmesi sağlanacak.

Seyahat İzin Belgesi Talepleri;

Otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek.

Kapsam Dahilindeki Vatandaşların İzin Talepleri;

a) Otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Başvuru Masaları,

b) Bakanlığımız tarafından bu işlemler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı

Merkezi,

c) İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" sistemi, üzerinden alınacak.

Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacak.

Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri; bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecek.

Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilecek.

Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacak. 199 Çağrı Merkezi ve "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin Başvuru Masalarından karşılanması için Vali ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirler (seyahat izin kurullarının sayısını, personelinin arttırılması vb.) gecikmeksizin alınacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacak.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları ’Seyahat İzin Belgesi’ olmadan seyahat edemeyecek
Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Ekonomi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Mansur Yavaş’tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım Ekonomi
Mansur Yavaş'tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan’ın ilk sözleri Ekonomi
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis’e gelirse destek veririz Ekonomi
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis'e gelirse destek veririz
Kredi kartı kullananları sevindirecek gelişme! Asgari ödeme tutarlarında düzenleme yapıldı Ekonomi
Kredi kartı kullananları sevindirecek gelişme! Asgari ödeme tutarlarında düzenleme yapıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruldu Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Ekonomi
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:00: Türkiye'de virüsten can kaybı 108 oldu - Ekonomi 19:35: Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği’nin kredi protokolüne katılıyor - Ekonomi 19:35: Yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi' istenecek - Ekonomi 19:20: THY: İç hat bilet satışına kısa bir süre ara verildi - Ekonomi 19:19: Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek - Ekonomi 17:54: Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi - Ekonomi 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 16:45: Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu - Ekonomi 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 15:33: Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti - Ekonomi 15:07: Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu - Ekonomi