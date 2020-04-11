Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımının valilikler ve kaymakamlıklarca yapılan planlamalar doğrultusunda başladığını duyurdu.

11.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:35

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımının valilik ve kaymakamlıklarca yapılan planlama doğrultusunda başlandığı belirtildi. Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla dağıtım başlamıştır, sorunsuz şekilde ilerlemektedir" ifadelerine yer verdi.

Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından yasak kapsamındaki 31 ilde, valilik ve kaymakamlıkların planlaması doğrultusunda başlatılan ekmek dağıtımı sorunsuz şekilde devam ediyor.

VEFA SOSYAL DESTEK GRUPLARI DAĞITIM YAPTI

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalar yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, yasak kapsamı dışındaki fırın işletmeleri ekmek üretimine devam ederken fırın çalışanları ile Vefa Sosyal Destek Grupları, ekmek ihtiyacı olan vatandaşların evlerine dağıtım yaptı.

DAĞITIM SORUNSUZ ŞEKİLDE İLERLİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasak kapsamındaki illerde ekmek dağıtımının, vali ve kaymakamlar tarafından yapılan planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla başlatıldığı, dağıtımın sorunsuz şekilde ilerlediği belirtildi.

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Haberler
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Haberler ›› Güncel ››Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:40: Konya'da sokaklar sessizliğe büründü - Haber 12:39: Sokağa çıkma yasağının ardından meydanlar boş kaldı - ANKARA/ANTALYA/SAMSUN/DİYARBAKIR/ - Haber 12:38: DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber 12:38: İngiltere'de sıcak hava koronavirüs yasaklarını unutturdu - Haber 12:38: Tahran Belediyesinde 134 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, bir kişi hayatını kaybetti - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler