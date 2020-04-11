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Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca, 31 ildeki 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamının sokağa çıkma yasağına uyduğunu söyledi.

11.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:15

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde dün gece saat 00.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlatıldığı, yarın gece saat 00.00'a kadar devam edeceği hatırlatıldı.

VATANDAŞLARIN ÇOĞU KARARA UYUM SAĞLADI

Söz konusu yasak kapsamında 31 ilde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçları valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın neredeyse tamamının sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağladığı bildirildi.

2 BİN 756 KİŞİYE ADLİ/İDARİ İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, "Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir. " ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel
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