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Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık'tan dün yapılan açıklamada 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem uygulandığı duyurulmuştu. Böylelikle dünden bu güne yasağı ihlal edenlerin sayısı yaklaşık 7 kat arttı.

12.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:16

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir" denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde 10 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamış olup bugün gece saat 24.00'a kadar devam edecektir.

VATANDAŞLARIN BÜYÜK KISMI YASAĞA UYUM SAĞLADI

31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

YASAĞI DELENLERİN SAYISI 7 KAT ARTTI

Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel

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